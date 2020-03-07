疫情下壓力增收入減　婦團促港府改革照顧者津貼

香港因新冠肺炎疫情幾近陷入半癱瘓，不少行業都被迫停工停產，負責照顧家庭的女士壓力大增。有團體調查發現，210名受訪家庭主婦中，不少人反映家居照顧工作增加，有64.2%女士指，因長時間照顧家人而壓力增加；有56.6%女士更指與家人相處時更容易感到煩躁及易怒。團體促請政府改革現有照顧者津貼，將義工模式的社區保母計劃常規化等，為照顧者提供支援。

香港婦女勞工協會上月進行約2個星期問卷調查，成功訪問觀塘區210名女士。61%受訪者需要照顧4人家庭以上，家庭成員包括學童及長者。調查發現，不少受訪者的家庭總收入在疫情爆發後減少。有57.1%人疫情爆發前，月入約1萬至2萬港元，但疫情發生後，月入1萬港元以下的受訪者由23.8%上升至48.6%。

被問到疫情下的家庭關係，有60%女士指，子女因停課留在家中，出現更多負面情緒。多達75.5%人指與家人摩擦增加；40.6%人稱休息時間因而減少。

協會總幹事胡美蓮指，基層家庭生活因疫情大受影響，部分人居所空間狹窄，家人關係面臨壓力，照顧者需應付因疫情而增加的家頭細務，惟欠缺喘息空間。她認為，政府忽略照顧者的付出，促請改革由關愛基金發放的照顧者津貼，並將鄰里支援幼兒照顧計劃，即社區保母正規化，增設登記制度及專業培訓。

趙女士與3歲兒子及丈夫住在80呎劏房，原本依靠丈夫在機場、月薪約1.5萬港元的工作維生，但近月丈夫被迫放無薪假，月入大減至只有4000至5000港元，只能「左慳右慳」，不但要減少兒子食奶粉的次數及分量，更要問親友借錢交租，壓力大得難以形容。另一市民林女士來港4年多，與丈夫及2名子女住在130呎劏房。她哭訴，租金達8000多港元，從事地盤工的丈夫自1月已沒工作，面臨零收入，依靠向親友借錢交租，惟「今個月唔知點算」。