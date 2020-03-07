聽障主婦涉襲警　控方疑無安排手語傳譯周一再訊

一名聽力有問題的家庭主婦被控一項襲警罪，早上在東區法院應訊。

去年9月8日有網民發起在中環遮打花園集會，其後遊行到花園道美國駐港總領事館，要求美國國會通過《香港人權與民主法案》。當日一名聽力有問題的家庭主婦途經花園道的警方封鎖線時，因不獲放行而與警員爭執，她涉嫌推撞警員肩膊，被控一項襲警罪，今早(7日)在東區法院應訊。

52歲女被告杜娟娟報稱家庭主婦，她被控於去年9月8日，在中環纜車里與花園道交界襲擊執行職責的警務人員，即警員X。據了解，控罪所指的地點並非遊行路線。

女被告需靠手語與人溝通，惟法庭今早沒有手語傳譯員，辯方律師今早用WhatsApp與她溝通及索取指示，案件無法處理。辯方指日前已四度致電通知中區警署的刑偵警員，要求法庭安排手語翻譯，惟不得要領，而控方澄清確有透過便箋通知法庭安排手語翻譯。裁判官對於可能溝通出錯向被告致歉，並將案件押後至下周一(9日)在屯門法院再訊。

此外，男學生沈聞一(21歲)涉嫌同日在港鐵中環站內用雷射筆照射向警員，有警員報稱眼睛遭激光射中。沈被控一項管有攻擊性武器罪，今早亦在東區法院提堂。裁判官按辯方申請押後答辯，將案押後至4月30日再訊，他獲准以1000港元繼續保釋候訊。