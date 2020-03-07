互動地圖儀表板顯示確診人數及大廈　方便市民掌握疫情

新冠肺炎疫情發展令人關注，市民都希望可盡快掌握確診情況及個案居住的大廈位置等資訊，政府多個部門與義工團體合作研發推出互動地圖儀表板，方便市民掌握新冠肺炎資訊，2月初推出以來，瀏覽次數超過1000萬。

地政總署署理總土地測量師楊卓敏介紹儀表板，指左邊有7組數字，主要是疫情最新情況，包括多少人確診、死亡、出院人數等，而整個儀表板的核心是中間的地圖。除可於地圖看到確診個案居住的大廈位置外，還有急症室輪候時間，並會每15分鐘更新一次，並增設置時間線功能，顯示過去每日疫情發展。

發展局空間數據辦事處主管蕭慧儀說：「市民單看文字，要知道每個個案之間的關係，可能要看很多資料。儀表板最突出的是有空間數據，地圖很清晰，一目了然，這也是市民很有興趣的。」將所有資料放在同一個平台，在資料分析上很有用，將來疫情完結後，所有儀表板上的數據都會放上空間數據共享平台，2022年底全面推出予公眾使用。

智慧城市聯盟創辦人及名譽主席鄧淑明形容，香港推出互動地圖儀表板當天，同日世界衞生組織也推出全世界新冠病毒的互動地圖儀表板，及後很多地方和城市都推出儀表板，香港所製作的儀表板領先很多世界其他地方。