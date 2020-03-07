專家指疫情夏天減弱乃「望天打卦」　恐病毒變異成風土病

新冠肺炎疫情在全球大流行，雖然天氣漸漸回暖，但世界衞生組織警告不要假設該病毒會在夏天消失。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦預計，新冠肺炎在夏天依然具有廣泛傳播能力，疫情仍然嚴峻，若認為疫情踏入夏天會暫停的話實屬「望天打卦」，不要奢望。他又呼籲社會要繼續做足完善的防控政策，保持個人高度衞生，將確診個案數字下降，避免將病毒演變成風土病。

梁子超表示，新冠肺炎病毒會否隨溫度而讓傳播力改變「仍有待觀察」，但觀乎過去數月南半球的澳洲，確診數字依然不斷增加，認為該病毒在夏季依然具有傳播力，呼籲市民不要期望疫情進入夏天後會暫停，「形容這只是望天打卦」，不設實際，社會上仍要積極做好防控政策，從而讓病毒能慢慢消除。若疫情持續擴散的話，只會讓病毒作出變異，並適應人類身體，不幸的話會進一步演變成風土病。

他提到，中學文憑試快將開考，雖然曾有研究指出青少年受感染的程度不及長者高，但不能排除人多聚集仍會成為病毒的傳播途徑，萬一不幸大規模受感染，後果嚴重，提醒考生均須戴口罩，保持雙手清潔，有病的話要立即看醫生。