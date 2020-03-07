疫情調查指27%受訪者憂被裁　康體店月蝕150萬元成重災區

新冠肺炎疫情蔓延，各行各業深受打擊，香港文職及專業人員總會訪問逾1900名文職及專業人士，發現有27.1%受訪者憂慮短期內會被裁員、另有25.7%憂慮公司會精簡架構，超過30%表示收入已有所減少，其中10%受訪者更稱收入減少10%至30%。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩指，康樂體育行業是受疫情影響的「重災區」，在修例風波及疫情夾擊下，行業近乎停擺。他指有體育教練向其訴苦，指由過年到現在幾乎沒有收入，形容自己如同在太平洋中浮浮沉沉，「匿喺屋企等死」。他亦透露有體育用品店老闆指，今年2月已虧蝕150萬港元，並裁減15%員工，預料本月經濟環境同樣不濟。

調查又指，近60%受訪者指，僱主未有每天派發最少1個口罩，47%受訪者指未獲安排在家工作，需如常在辦公室工作。工會副會長兼權益及社會事務委員會主任陳勇華指，僱員在疫情下仍要工作，呼籲僱主能體恤情況，盡可能提供相應防疫裝備和津貼。

工會建議政府採取援助措施，包括成立緊急援助金，在綜援以外提供一個更合適的失業保障；為扣減薪酬的僱員提供補貼；採取措施禁止商家炒買防疫物品；減免相關執業牌照的考試及登記費用等。