政Whats噏：建制狙擊泛民打劫1萬蚊　唔怕捉蟲？

話說公民黨議員楊岳橋(AY)早前喺立法會財務委員會提出無約束力嘅臨時動議，要求政府全民派錢1萬港元，但動議就被建制派否決。AY之後就喺社交平台發文，話建制派反對派錢，多名建制派議員都大叫「老屈」。有建制派政黨今(7日)發文，鬧番泛民主派打算否決財政預算案，喺市民手中搶走一萬蚊，唔怕畀泛民鬧番轉頭變「捉蟲」咩？

泛民先前批評警隊增加裝備嘅撥款過多，質疑預算案捆綁投票，就話考慮否決預算案。唔知係咪因為咁，民建聯嘅Facebook發文指「公民黨、民主黨咩都反，香港立即癱」，而圖中有AY同民主黨議員胡志偉張相，而底下張圖就係一個蒙面人揸槍，似乎想打劫，唔知係咪暗指泛民要「打劫」市民嘅1萬蚊呢？有網民表示認同，亦有網民反問「點解(建制派)之前(財委會)否決全民派一萬？」睇嚟建制派解釋幾多次都冇用，反而被網民重提舊事添。

該黨發文但畀網民鬧，莫非事前冇諗過會咁？我哋問番該黨副主席陳學鋒，佢話發文嘅原意係建議市民監察財政預算案投票環節，到時邊個議員反對，先至真係唔想政府派錢。至於有冇諗過畀網民圍攻或者畀泛民鬧番轉頭？陳就話「預咗啦，講乜嘢都總有人唔啱聽嘅。」