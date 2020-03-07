政Whats噏：不滿李文浩以顏色揀客　市民上門抗議

深水埗區議員李文浩日前喺其辦事處外張貼「藍絲與狗不得內進」嘅手寫告示，結果李被大量不知名嘅電話同短訊騷擾。平機會尋日(6日)亦出嚟回應，指李嘅言論唔涉及現行4條反歧視條例，但平機會主席朱敏健就話公職人員唔應該拒絕服務市民。本以為事件告一段落，點知今日(7日)就有市民去李嘅辦事處外抗議，直斥李嘅告示帶有歧視成分。

20多名男女喺李辦事處外指摘佢收錢搞事，又高叫「係我哋納稅養你㗎！」李隨即攞住咪高峰反諷對方「廣東話都講唔正」，並反指「我先係你哋班藍絲衣食父母，無我你哋邊有得收錢上嚟搞事！」。他又指住告示話「係我寫嘅，你哋吹得我脹咩？」雙方其後不時爆粗，最終擾攘近半小時始散去。

李所屬嘅長沙灣社區發展力量尋晚就發文，指平機會已確定事件唔涉及歧視，叫心理唔平衡嘅人再去投訴。佢哋又歡迎朱敏健嘅回應，多謝朱捍衞人權同平等機會。不過，長社力最後就寸爆咁話，「如果藍絲係人嘅話，就唔會有人歧視佢哋」，貼文Hashtag仲寫住「藍絲真係好廢、乜嘢都係得個講」同「有時真係想係種族歧視」。

同李合租聯合辦事處嘅區議員劉家衡都寫咗張有相同字眼嘅告示，劉話驚嚇親辦事處裏面啲貓，所以唔歡迎有狗入嚟，希望大家唔好對號入座。至於會否有其他區議員倣效做法，劉就話唔清楚，但佢有責任提醒「同路人」做返啲嘢喎。