政Whats噏：泛民訪美唱衰香港　建制批陷國家於不義

多名議員聯同行政會議成員近日出訪美國，會見多位華府官員，並向佢哋反映香港最新情況。不過，三名有份出訪嘅泛民議員就乘機唱衰香港，甚至喺會面當中直接向美方提出要求，希望美國盡快公布《香港人權及民主法案》嘅啟動機制，仲話要盡快向被指侵害香港人權嘅人實施制裁咁話喎。有建制派議員就批評泛民鍥而不捨唱衰香港，要求外國對付自己人，陷國家於不義。

去年6月爆發嘅反修例風波，令唔少西方國家有藉口對香港事務發聲，美國參眾兩院喺去年底更通過《人權法》，由美方每年決定香港係咪繼續擁有獨立關稅區嘅地位，以及對被指侵害香港人權嘅人實施制裁。

多名議員近日出訪美國加州，並同華府官員會面。當中三名泛民議員，莫乃光、梁繼昌同譚文豪就借機唱衰香港，除咗大鬧港府打算用更高程度武力打壓持反對意見嘅市民，仲話政府未來可能會大規模取消泛民候選人嘅參選資格。佢哋三人更加要求美方盡快公布《人權法》嘅啟動機制同執行細節，以及正式對佢哋認為有份侵害香港人權嘅人實施制裁。

早前亦曾出訪美國嘅議員周浩鼎就批評，泛民老遠跑到去要求美方制裁香港人，大鬧佢哋鍥而不捨唱衰香港。周又提到，政府現時正致力應付疫情，但指泛民好似更加關注點樣叫外國制裁香港。佢指出，一旦香港獨立關稅地位不保，會令經濟更陷於水深火熱。

周又鬧爆泛民要求外國對付自己人嘅做法，批評反對派樂於配合帶有偏見嘅外部勢力，又指建制派雖然行得正、企得正，唔怕被列入制裁名單，但指一旦美方實施制裁會令外國誤以為中央或港府有打壓人權，批評泛民倒自己米，手指拗出唔拗入，更陷國家於不義。

至於正喺加州出訪嘅議員張國鈞就批評，美國國會喺去年底通過《人權法》後，一眾泛民即時眉飛色舞，更喺網上設表格收集要求美國制裁嘅名單，而同行嘅三人喺未出發前已經喺度大肆宣傳話要美國實施《人權法》，批評佢哋打算藉此對港府同公務員造成壓力，提到自己衷心希望泛民同事嘅奸計唔會得逞。

張亦講到，佢同一眾建制派議員有向美方反映，制裁港人只會損害香港嘅高度自治同美國在港利益，又指喺會上有向美方解釋返各件事件嘅脈絡同前後背景，強調睇唔到港府過去一年發生任何同法案條文有牴觸嘅情況，避免美國對香港情況有所誤會。