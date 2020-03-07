搓手液蝕賣無人要　藥房：本地口罩最快月中開售

新冠肺炎疫情持續，有藥房業人士指口罩供應缺口仍大，加上來貨價貴，業界只以略高於成本價出售；至於其他抗疫物資則供應充足、甚至過剩，如酒精搓手液即使蝕賣也無人問津。有藥房東主指本地生產口罩最快3月中面市，成本會比外國貨低。

港九藥房總商會理事長林偉文稱「口罩供應仍然短缺，但不會買不到，只是來貨價貴，每個要4港元，老實講，每個都係賺5毫子，賣4.5港元」。至於其他抗疫物資則供應充足，他指酒精搓手液更供應過剩，很多行家都「坐艇」，要蝕本賣，南韓貨以每支70港元入貨，賣60港元，大堆貨放門口都未有人買。

鑑於專家指不要奢望疫情到夏天便消失，搶抗疫物資會是持久戰，林又表示，未來幾個月供應視乎內地疫情，如果可以稍為緩和，供應才可以穩定下來，「大陸10幾億人口，就算計三分一人，每日都用幾億個口罩」！

藥房老闆劉愛國指出，現時口罩主要來自越南、印尼和南美等地，「大多是飛機貨，船運太耐趕不及，來貨價較貴每個約5蚊，賣6蚊，每盒賣約300蚊，而且市面也不多，貨倉存貨也賣得七七八八」。他又指其他物資供應穩定，但仍比疫情前貴20%至30%左右。

劉同樣認為未來數月供應能否回復正常，需視乎內地疫情，「除非大陸恢復口罩供應，否則香港都幾麻煩！」他續稱，本地生產口罩最快3月中才面市，由於免運費，相信會比外國貨廉宜，成本價約2港元。