昂船洲大橋財困男跳橋　救援人員海空搜索

今晚(7日)7時29分，有駕駛人士途經昂船洲大橋，發現往青衣方向橋面，停泊了一輛保時捷四驅車，但不見司機蹤影，懷疑有人跳橋輕生，於是報警。警員接報趕至調查，翻看閉路電視錄影，相信有男子駕車到場後，跨過圍欄一躍而下跳橋，並根據車輛登記資料，聯絡車主了解。水警及消防船在大橋下搜索，直升機亦到場，飛臨上空協助搜索。

據了解，事主年約40多歲，懷疑財困而跳橋，留下斜孭袋及背囊在車上。運輸署資料顯示，涉案保時捷於2008年首次登記，車主為一名姓黎男子，登記地址為港島南區舂坎角環角道一獨立屋。

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