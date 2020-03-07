政Whats噏：屯門區會使130萬元買豬嘴　被質疑用作反修例抗爭

依家一罩難求，但屯門區議會社區危機工作小組日前達成共識，建議用200萬港元購買防疫用品，當中130萬港元用嚟買可重用過濾設備，即係豬嘴同濾罐，70萬港元買口罩，有關建議會喺本月10日召開嘅大會上討論。對於購買豬嘴，有網民直情留言話「光復香港用」，有建制派議員直指令人想像同反修例抗爭有關，批評買豬嘴嘅理由好牽強，亦有違抗疫原意。

有讀者向我哋提供資料，話屯門區議員巫堃泰喺Facebook(Fb)貼文同圖，話工作小組日前經表決後決定邀請夥伴機構，喺3月30日前購買可重用過濾設備，讀者質疑竟然有豬嘴同濾罐，亦有網友喺巫嘅Fb留言話「豬咀(嘴)正，光復香港用」，亦有網民留言話擔心政府會充公物資。

口罩價格點都唔會貴過豬嘴，點解有咁嘅決定？工作小組主席張可森接受查詢時解釋，話買口罩有困難，又話唔擔心畀人覺得買豬嘴係同參與反修例示威有關，仲話依家啲居民都會戴豬嘴出街，希望透過買豬嘴令防疫工作做得更好。

工聯會嘅區議員陳有海話個人唔會贊成買豬嘴，直指買豬嘴難免令人想像同抗爭有牽連，亦同時違背咗抗疫原意，質疑戴豬嘴究竟可唔可以防毒。佢又話全世界大部分人都係戴口罩，認為無理由要買豬嘴，「口罩相對容易買，價錢無咁貴」。