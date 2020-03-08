東方日報A1：世衞警告今夏疫難平　港府咪老定

新冠肺炎疫情全球感染數字不斷上升，繼港府早前聲稱「疫情受控」，各項公共服務陸續恢復，中學文憑試如期開考，甚至下月尾全港九十萬名學生復課之際，世衞卻警告疫情無證據顯示夏天會消失，不要假定新冠肺炎如同流感一樣，在夏季便會消失是「奢望」，猶如「摑」了港府一巴！本地專家則提醒，疫情進入夏天會停止的話實屬「望天打卦」，不切實際，社會仍需積極做好防控工作，維持高度衞生，避免病毒演變成風土病。

本港開始踏入夏季，港府上月談及本地新冠肺炎疫情開始受控，及後防疫控制措施變得鬆懈。先是各項公共交通服務上周一起陸續恢復，本月廿七日的中學文憑試如期在開考，而全港中小學及幼稚園共九十萬名學生則在下月二十日起分階段復課。不過，世衞衞生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）則指出，暫時不清楚新冠肺炎病毒在不同氣候條件下的活躍情況，亦不要假設新冠肺炎如同流感一樣，在夏季就會消失，形容「這並無證據」，必須假定病毒有能力持續擴散。

世衞總幹事譚德塞則稱，隨着確診病例即將突破十萬宗，各國應把防控疫情列為最優先事項。他強調減慢疫情流行，除了能夠挽救生命，亦為研發藥物及疫苗爭取時間。至於世衞專家考察組早前結束對中國疫情的考察行程後，組長艾爾沃德（Bruce Aylward）稱，訪華期間走訪多間醫療機構，發現需接受檢測的人數由四萬多大減至一萬多，醫院也有空出的床位，認為是中國嚴格的防控措施令國民免於感染，看不到當中有操縱疫情的數據。

本地傳染病專家亦預計新冠肺炎病毒在夏天依然具有廣泛傳播能力，疫情仍然嚴峻。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，新冠肺炎病毒會否隨着溫度而讓傳播力改變「仍有待觀察」，但觀乎過去數月南半球的澳洲，確診數字依然不斷增加，認為該病毒在夏季依然具有傳播力，呼籲市民不要期望疫情進入夏天後會暫停，形容這只是「望天打卦」，不切實際，社會上仍要積極做好防控政策，若疫情持續擴散只會讓病毒作出變異，並適應人類身體，不幸的話會進一步演變成風土病。

中文大學公共衞生學院客座教授黃子惠表示，今次病毒明顯是透過高效率人傳人迅速擴散，故呼籲公眾吸取○三年沙士的經驗，避免暴露於病毒超級傳播環境，即人多密集的地方，以當年沙士疫情為例，當時曾分析威爾斯醫院8A病房、中山大學附屬第二醫院的退休教授劉劍倫入住的酒店，以及淘大花園E座的爆發個案，發現三者的共通點都並非病毒基因變異，而是指標病人所處的特殊環境引發大量感染。

他解釋，其中8A病房個案是由於通風系統出問題，令帶有病毒的氣溶膠可經濕度較低的中央空調系統傳播，而劉入住的酒店則有特殊氣壓分布，致使病毒擴散至走廊感染其他房客。至於淘大花園方面，數據顯示其他座數的患者發病時間，集中在指標病人停留E座後的三至五日，流行病學曲線又高又窄，加上當時並沒有其他座的病人到訪E座的紀錄，因此可以支持超級傳播環境的概念。

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