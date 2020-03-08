我有正能量：罩下良心　基層受惠勝萬金

新冠肺炎肆虐，市面上防疫物資短缺，口罩更是一罩難求。有人囤貨居奇，趁勢炒至天價，甚至售賣重用或不合規格的口罩；但另一邊廂，有良心商人四處奔波為港人搜購防疫用品，免費派發予有需要人士，盼與港人在「疫」境下共同進退、同心抗疫。

「一日口罩供應未穩定，一日都會派。」土瓜灣一間藥房由上月尾起只派發口罩，再無售賣，店主梁海強說起初只為幫助區內有需要但沒有口罩的人，當時藥房有存貨，來貨價也不昂貴，能夠負擔起派口罩的支出。至口罩被瘋狂搶購，價格一直攀升，他也沒有後悔，更眼見不少長者及低下階層因無法負擔，只能一罩多用，他就連家人的儲備口罩都拿到店裏派發，「屋企人都話我越派越過分。」

藥房善舉吸引一眾好心人捐贈，梁海強指有市民即使家中只剩一盒口罩，仍將其中一半捐贈；又有遠在新加坡的港人特意寄12盒口罩回港，拜託梁替其派發。他不諱言舉動得罪了不少人，但他仍堅持做法，確保每個口罩都派得其所，為最急切的人解燃眉之急。儘管有人批評，但更多的卻是鼓勵與感激，當中最感動的是收到一家人親手書寫的感謝信，「嗰種感覺好似收到情信咁，心情好難形容。」

「疫」境同行的還有荃灣一間藥房，3年前創業的羅恩汶從事藥業逾20年，他表示，口罩派發自去年10月開始，因為當時不少相熟街坊只需1、2個口罩，不需整盒購買，他隨即慷慨送出；但萬料不到兩個月後，口罩供應會隨疫症爆發而變得緊張，其藥房卻舉行義賣防疫產品，甚至預留口罩讓街坊免費任取，每人5個。

當口罩貨源變得緊張，價格急升，區內基層根本無法負擔，更堅定羅派口罩的決定，後來當他知悉連醫護人員亦嚴重缺乏口罩，藥房即擴大受惠範圍，他指在能力許可下，願意不斷免費派發口罩，助有需要人士渡過疫情，面對需求實在太大，但他仍無意查核對方是否急需，只要有人問，他就會派，甚至有時顧客進店時沒有戴口罩，他更會主動提供。

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