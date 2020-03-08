探射燈：政府防疫無能　累市民盲搶日用品

元朗有蔬果店及北角藥房售賣以簡體字印刷的卷裝廁紙，吸引不少街坊搶購。

人心虛怯，盲搶成風。除了口罩及消毒用品難求外，就連日用品廁紙、食米亦一度被搶購一空，市面更出現疑似水貨或影射產品。有學者指政府處理疫情連番失誤，令市民失去信心，容易作出非理性行為。

市面湧現大批疑內地水貨的卷裝廁紙，包裝以簡體字印刷，在西環、北角及元朗等藥房及蔬果店均有售。廁紙每條10卷裝售35港元，吸引街坊爭相選購，東網記者日前見有藥房出售幾百條廁紙，2小時內即被搶光。惟有廁紙公司在社交媒體聲明，有關簡體字印刷的包裝廁紙並非由正式代理公司供應，港貨只以繁體字印刷，亦非於湖北生產。

一款含80%酒精成分的薄荷藥水，則被吹噓成可代替酒精搓手液。北角有藥房出售包裝類似的薄荷水，售價比正牌平一半，但職員卻不建議飲用。東網記者追問是否正牌產品時，他沒有正面回答，只稱兩者功效一樣。惟東網記者向薄荷藥水公司查詢，獲回覆產品並非該廠出品。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，政府在處理今次疫情上，沒有吸取沙士經驗，欠缺危機感，未能做到先知先覺，更出現連番失誤，令市民覺得政府無能及信任度低，當謠言出現時，就算政府極力阻止謠言，亦無法停止市民非理性行為，包括盲搶日用品。

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