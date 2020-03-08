探射燈：南亞幫發災難財　賣黑心口罩靠害

南亞幫趁亂「發災難財」。新冠肺炎持續擴散，不少人乘機搵快錢，非法兜售抗疫產品，包括在港南亞假難民。近月，本港多區街頭湧現南亞人兜售散裝或盒裝口罩，售價昂貴，且質素成疑，大部分未有標明來歷，即使有標籤亦被質疑。有購買者直指後悔，斥口罩貨不對辦，議員促加強巡邏及執法，關注團體則指疫情下，有關部門亦不可放軟手腳，建議收緊向假難民發出「行街紙」及設禁閉營。

「200蚊盒，印尼嘅。」北角春秧街附近行車橋底，兩名南亞無牌小販以一張木椅架起紙皮箱大做生意，兜售每盒50個、賣200港元的印尼製口罩。不少圍觀街坊爭相問價及來源地，東網記者拿起一盒包裝殘舊的口罩向其中一南亞人查詢，無戴口罩的他支吾以對，只重複售價。該包裝盒上未有標明生產或有效日期，但見盒底貼有招紙，印有「18122024」，若估計為保質期限至2024年12月，以一般口罩保質期5年推斷，該盒口罩應在2019年12月生產，但以紙盒陳舊程度，卻甚令人質疑只出產3個月。

該南亞人同時兼顧旁邊的冒牌手袋及銀包生意，不時與拍檔以「鄉下話」交頭接耳。不少圍觀長者對口罩趨之若鶩，有人話市面「一罩難求」，有人話「賣得平」。南亞小販生意做不停，期間卻未見有食環署人員巡邏。

「180蚊盒。」元朗同益街市附近亦有南亞無牌小販賣口罩，他們以兩個膠籮架起發泡膠板，展示多盒口罩，惟問價的市民不多。他指之前已有多人光顧，催促途人「有買趁手」。

此外，在港鐵太子站外及深水埗北河街街市附近，早前不時有南亞人售賣口罩，惟口罩均以透明膠袋包裝，小販未有說明來源地，包裝上沒有任何標籤，每包5個售價介乎40至50港元。

近日不少人四出撲口罩，質素較差及倉底貨均被熱搶。早前網傳大批盒裝口罩曾遭雨淋，包裝盒損壞，遭人再包裝出售，但恐已影響過濾效果；又有網傳短片顯示盒裝口罩打開後，盒底幾10隻小昆蟲在蠕動，網民質疑該批口罩是「倉底貨」，又指部分口罩沒有膠袋獨立包裝，質素欠佳。

議員郭偉强表示，在口罩缺貨下，有南亞人因「有錢搵」趁機在街頭兜售口罩，惟口罩質素沒有保證，建議街坊購買時要留意口罩品質及是否符合阻隔細菌病毒等要求。他認為食環署及海關有責任堵塞問題，雖然現時處理疫情要緊，但對於整頓違法活動，亦不可能完全停頓，需維持執法力度。

打擊假難民大聯盟發言人林博表示，有街坊光顧南亞人販賣的越南製口罩後感到後悔，因口罩太薄及戴上後不舒服，指質素欠佳，他知悉這些口罩來源是向藥房購入後，再以高價兜售，或由同鄉經營的速遞公司代購。

林認為食環署、海關及警方等部門需加強巡邏及執法，又指假難民「以前就賣私煙，依家就賣口罩」，因要維持生計，參與違法事亦不足為奇。他指假難民對本港治安構成隱患，政府雖面對疫情，亦不應放軟手腳，建議設禁閉營、收緊發出「行街紙」及加快遣返假難民。

食環署發言人表示，經本報轉介後，在北角春秧街及附近天橋一帶向無牌小販及違規造成阻街店舖，提出共12宗檢控。

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