陳肇始籲港人非必要勿外遊　死撐防疫工作做到足

新冠肺炎疫情全球感染數字不斷上升，食物及衞生局局長陳肇始今(8日)表示，現時全球有多個國家或地區呈報超過10萬宗確診個案，有3000多人死亡，疫情已廣泛擴散，建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃，如不可避免的話，也要小心注意目的地可能存在的風險和留意回港後的檢疫安排。

對於新冠肺炎在港肆虐超過一個月，政府防疫措施仍是甩漏處處。陳於網誌中表示，防疫工作始於去年12月31日，當天衞生署接獲國家衞生健康委員會通報，知悉湖北省武漢市出現27宗原因不明的病毒性肺炎病例群組。陳指自己已馬上召開專家會議，共同商議香港需採取的防疫措施及應變計劃，當晚亦向市民報告情況，提醒大家保持警惕。而政府抗疫工作一直堅守「迅速應變」、「嚴陣以待」和「公開透明」三大原則，並採取「圍堵」策略。

陳指，港府一直按機制與國家衞健委保持密切聯繫，就傳染病監測數據、突發公共衞生事件和重大傳染病應急方面互相通報。病毒肆虐全球多個國家，而疫情變化亦相當迅速並出現廣泛社區傳播、抗疫之戰仍然持續，陳希望市民會繼續與政府同心抗疫，切記時刻注意個人衞生、勤洗手、有需要時正確佩戴口罩、保持社交距離。