稱明白前線醫護憂染新冠肺炎　醫管局：盡量提供裝備

香港確診新冠肺炎個案不斷出現，前線醫護倍感壓力，他們的防護物資數量亦備受關注。醫院管理局總護理行政經理潘恩榮今早(8日)在電台節目中表示，明白前線醫護擔心自身受感染的風險，他稱隨着更多科學研究掌握到更多新冠病毒的資料，相信可以安心，而局方亦會盡量提供足夠防護裝備。他又指明白醫護面對疫情時感到較大的孤獨感及壓力，但希望他們的心理素質都要保持上佳狀態。

瑪麗醫院感染控制組高級護理主任黃淑貞則表示，早前有醫護對於確診患者或需接受手術感到擔憂，院方遂安排有關演習並呼籲醫護要做好防控，適當使用裝備。至於有前線醫護認為醫管局最近經常「搬龍門」更改醫護人員防護裝備的指引，黃解釋是由於局方對疫情的資訊掌握愈來愈多，再參考美國疾控中心指引後，才作出改動。她又說，若醫護無適當使用裝備，反而容易在卸除保護衣等裝備時，增加受感染風險。

新界東醫院聯網前風險管理及質素保證總監雷兆輝指，今次疫情和當年沙士不同，醫護大致上知道如何應對，惟全世界專家都無法預視到保護裝備不足的問題，因此要適當地使用資源。他相信現時的風險管理等措施足夠，醫護不必太恐慌。他又指，理解局方會隨不同時期而適當地調整措施，認為只要做好預防措施，相信可以達致醫護「零感染」。