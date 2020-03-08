羅致光稱下年福利開支破千億　政界斥涼薄憂政府縮皮

本地人口高齡化情況越趨嚴重，港府指，以今年中推算的65歲或以上人口將會達至近140萬，相對2017年中65歲或以上的121.5萬，增加約15%。勞工及福利局局長羅致光表示，剛宣布的《財政預算案》在下年度社會福利的經常開支預算達939.4億港元，政府總福利開支亦超過千億大關，即1150億港元，佔整體政府經常開支預算約19.3%，相當於本地生產總值約3.2%，僅次於教育撥款。

羅又說，下年度預算的社會福利開支，相對2017至18年度的實際開支增加43.8%，當中增幅最多為安老服務，增幅達63.7%，下年度預算為122.7億港元。122億預算之中，約42億港元是用於社區照顧服務，而在「綜合家居照顧服務(體弱個案)」下增加合共3000個服務名額，較現時10,365個家居照顧服務名額增加約29%，以支援體弱長者居家安老。

羅續指，單在下年度，港府已啟動興建19間安老院，是香港有史以來啟動興建安老院最多的一年。另外，羅又稱，為使有吞嚥困難的長者能能攝取足夠營養，港府會向受資助的安老服務單位增撥資源以提供軟餐，涉及的每年經常開支約7500萬港元，可讓約1.2萬名長者受惠。

時事評論員陳雲生指，羅致光引述各個數字說法令人聯想，福利開支已見頂，此時提出相關說法並不適當，對於真正有福利需要的人士而言亦會感到涼薄，擔心政府有意「落閘」，日後減少福利開支。