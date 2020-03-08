明起停免簽港學生兩改機票　趕今日死線回日本開學

因應新冠肺炎疫情，日本政府早前宣布，自周一(9日)開始所有從中國及南韓抵達日本的人士，必須在政府指定設施隔離14天後才可入境，並暫停香港、澳門及南韓免簽證入境的安排等。不少市民反映旅程安排大受影響，無奈下更改出發日期甚至轉變旅行地點。

將到日本京都讀書的余小姐指自己機票一改再改，本身打算本月26號啟程，後更改到20號再轉至今日。她稱26號要開學，雖然擔心當地疫情但都沒辦法，一定要趕在今日搭飛機。她續指已準備兩盒口罩，至於其他防疫用品則沒特別準備。

啟程到日本探親的胡先生稱會自行準備口罩，他指有心理準備回港或要隔離14日，並已事前知會公司，公司亦會作出相應安排或容許其在家工作。

本身打算與家人到福岡旅遊的黃先生打算取消旅程，他指航空公司稱回程航班取消，即使想轉目的地至大阪都沒機位，故打算退錢，並會向航空公司詢問詳情。

原定啟程至沖繩的賴小姐因回程的航班取消，現時將行程目的地由沖繩轉至大阪。她指航空公司免收手續費，但逗留日本的日數「多咗幾日」，原定旅費較預算多出一倍。她又指此行是與家人旅遊為主，家人已為行程特地請假，故會繼續出發。她稱本身預約自駕遊，幸而能免費取消，預計會去人流較少的景點。