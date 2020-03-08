陳茂波指派1萬元7月初始申請　學者批勿望派錢解決困局

新冠肺炎疫情重創環球經濟，各行各業均處於水深火熱。財政局局長陳茂波在新一份財政預算案中宣布向18歲或以上香港永久性居民派發1萬港元後，他今(8日)發表網誌，指派錢計劃是為了刺激消費，同時稍為緩解市民承受的經濟壓力，又指預期今年7月初開始接受申請，並在暑假期間開始派發現金。

去年派發最多4000港元的「關愛共享計劃」甩轆頻頻備受批評，陳茂波指，為令這筆款項可盡快送到市民手中，申請手續將盡可能簡便，申請資格亦相對簡單，並考慮用電子銀行發放款項，目前與銀行業界磋商、以建立相關系統並進行測試。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，去年12月的時候便應派錢，而且暑假距今還有4個多月，「派錢最緊要快」，否則只會是「遠水救唔到近火」；他又指，1萬港元對部分人來說只是杯水車薪，甚至可說是精神上的安慰，目前某些行業面臨倒閉，僱員被迫放無薪假期，需要有其他措施支援中小企。

他又批評陳茂波的思路難以理解，若望利用派錢方法解決經濟困局，亦只會是緣木求魚。他解釋，市民花費在防疫物品上已差不多1萬港元：「收到錢都可能會選擇儲起佢，點能夠刺激消費？」

陳又指，政府會聯絡各商會，推動商界推出不同的優惠計劃，讓市民受惠，同時讓這約700億港元現金派發計劃得到更大的效益。至於派錢的申請手續將盡可能簡便，申請資格亦簡單，只要在2020/21財政年度內，即明年3月31日或之前，符合年滿18歲香港永久性居民資格便可。為了讓一些在臨近限期前才符合資格的人士，在更換身份證後仍有充裕時間提出申請，今次計劃的截止申請日期是明年的12月31日。

他又談及新冠肺炎疫情在全球有升溫趨勢，經濟合作組織(OECD)將今年的環球經濟增長預測下調0.5個百分點至2.4%，是自2009年環球金融海嘯以來的新低。陳強調，環球經濟風高浪急，令人憂慮剛在去年經歷收縮、正待重拾動力的香港經濟更為嚴峻。