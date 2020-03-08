新冠肺炎侵中樞神經　日本首有患者併發腦膜炎

日本的新冠肺炎感染個案增至1159宗，14人死亡。該國周日（8日）公布，山梨縣出現第二名確診患者，他同時患有腦膜炎，情況在全球罕見，亦是日本首宗新冠肺炎併發腦膜炎個案。專家指，這是新冠病毒入侵中樞神經系統的重要病例。

該名患者是一名20多歲的男性，是一間大型連鎖便利店上石森分店的店員。他上月27日發燒，翌日頭痛及關節痛，於是求醫。他上周一（2日）因頭痛及喉嚨痛到另一診所求醫，但均沒有接受新冠肺炎病毒測試。

患者的同事後來因無法聯絡他，通知家屬及警方。警方於上周五（6日）上門，發現患者在屋內昏迷，送院後確診新冠肺炎及腦膜炎。他目前昏迷，於深切治療部留醫；他工作的店舖已暫時關閉全面消毒。

山梨縣知事透露，患者目前仍不能言語，所以他們一直無法詢問其行蹤史，只知他主要在南阿爾卑斯市和昭和町一帶活動。知事呼籲該區居民留意自己的身體狀況，一旦覺得不適就要諮詢健康中心。

醫生指，新冠肺炎併發腦膜炎的情況在全球都很罕見，而在日本更是首例。據指，患者最近沒有外遊紀錄，也沒有長期病患，感染途徑未明。山梨大學校長信田伸二在一次特別新聞發布會上說：「這是一個表明新冠病毒能影響中樞神經系統的重要案例。」