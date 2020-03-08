袁國勇料疫情唔會完　促留意在港南亞人有否感染

新冠肺炎疫情持續擴散，香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日(8日)出席電視節目時，預測疫情「唔會完」，但相信於夏天時會有紓緩迹象，並在冬天才會令感染機會再次提高。他又指，香港近期疫情「守得住」，呼籲市民要繼續保持個人衞生，勤戴口罩和避免到疫區外遊，而疫苗和抗病毒藥物成功開發的機會便更大。

袁預料疫情不會完結，雖然到夏天情況可能會改善，但病毒會傳到南半球，於冬天時將再有外地輸入個案。他續指，香港需要更留意由內地和其他地方的輸入個案，而並非只看確診數字，例如現時意大利、伊朗和南韓情況需要特別注意，「以前就佢驚我哋(香港)，依家就我哋驚佢。」

他又認為，外國疫情愈發嚴重，對內地是否封關已經不重要，未來反而要注意由印度入境的人士，因當地檢疫措施不足，另外亦要留意香港南亞人士聚居的地方有否感染情況。至於日本對香港實施入境限制，袁指每個國家判斷疫情標準不一，甚至世界衞生組織都沒有標準，因此國家應憑自己情況判斷。

至於內地疫情會否再爆發，袁認為要先視乎內地復工情況，而香港市民則需要繼續戴口罩、注意社交距離、避免到疫區外遊，以及注意手部衞生。他指疫情一旦減弱，可能會令市民防疫意識鬆懈，呼籲要記住流感教訓，因病毒會經小朋友傳染，「可能本身小朋友無咩事，但一旦傳到長者，再傳染其他人，(疫情)就會一發不可收拾。」