山竹毀中環石階煤氣燈　古蹟辦花逾年終修復重現舊觀

兩年前超強颱風「山竹」襲港，中環都爹利街逾百年法定古蹟的石階和煤氣路燈被倒下的石牆樹壓毀，發展局古物古蹟辦事處經過1年多的努力，利用三維掃描將石階損毀情況記錄下來，又利用原物料和樣式複製被打爛的水泥花瓶裝飾，以及成功聯絡上氣燈的英國原供應商，石階終於去年12月23日傍晚全面開放，4盞煤氣路燈亦重新亮起。

前年9月16日，都爹利街的石階和煤氣燈在風暴中受到嚴重破壞。石階左邊的花崗石扶手和水泥花瓶裝飾幾乎全部損毀，4支煤氣燈中的3支亦已倒下，燈頭嚴重破損，其中1支鑄鐵燈柱更斷成多段。古蹟辦聯同路政署及煤氣公司隨即商討復修對策。

古蹟辦回顧復修過程表示遇到不少挑戰，首先是煤氣燈和石階涉及不同的修復技術，需要分開處理；其次是香港缺乏歷史煤氣燈的資料和所需的修復工藝，同時要進行大量研究和預備工作，例如翻查煤氣燈和石階的歷史和維修紀錄、進行物料成分分析等。

在多番努力下，古蹟辦終於成功聯絡上煤氣燈的英國原供應商，並聘請該公司的專家到香港，詳細檢查損毀的煤氣燈，終帶來好消息，3盞燈頭和1支截斷成多段的鑄鐵燈柱皆可修復，並於去年9月，古蹟辦將燈頭及燈柱等構件運往英國原供應商的工場進行復修。古蹟辦亦曾三次派員到英國視察修復進度，與專家及工程師交流意見，並記錄修復過程。

至於石階的修復，過程並不較煤氣燈簡單。風暴後，所撿到的石階殘件有200多件。古蹟辦歷史建築小組館長伍志和說，在意外發生後，古蹟辦利用三維掃描將石階損毀情況記錄下來，並把碎件按比例縮小打印出來，然後加上編號，拼砌成一台完整的石階模型。由於石階的構件相當大，此安排可令日後在現場修復時，只需按編號拼砌石階構件，令修復工程更有效率及精確，亦大幅度縮短施工時間。

修復石階的另一項挑戰是水泥花瓶裝飾的復修。在全數百多個水泥花瓶中，有42個被塌樹壓毀，修復人員花了大量時間和精力，成功拼合其中29個，但其餘13個因受損嚴重，不能修復。人員遂按照原物料和樣式進行複製，並在新花瓶朝下的一面印上「2019」字樣，以資識別，這亦符合國際文物修復標準。