網民熱話：落唔切車起腳踢門　惡男兇車長：我認住你

巴士車長每日遇到不同乘客，有時遇上無賴客，更分分鐘成為發洩對象。日前一名男子疑搭巴士搭過龍，卻遷怒車長到站沒有開門，向着正在駕駛的車長瘋狂爆粗外，亦起腳踢向駕駛座閘門甚至出言恐嚇，其行徑就惹起網民不滿，直指他是野蠻人。

網民Wa Cheung昨日(7日)上載片段於網上，又貼文稱，早上11時許乘619巴士時遇上一名惡人，當駛至港鐵觀塘站附近時，該名男乘客因遲了落車，車門已關，於是要求車長即時開門讓他離開，車長拒絕後，男子便開始發惡。片段開始，該名戴着口罩但拉到下巴位置的男子已經開始瘋狂指罵車長，期間車長一度解釋稍後埋站後便會停車，惟男子愈鬧愈狠，不單粗口橫飛，更起腳踢向駕駛座閘門發洩。

直至巴士埋站停車，車門開啟，男子仍未停口，顯出一副撩交打姿勢，最後雖自行落車，但在車門外大聲說，「你小X啲呀」，又聲稱已拍下車長照片，「我認住你個樣呀！」

網民看過片段後，直指男子行為「黐線」，又懷疑對方因「玩電話」錯過落車，卻怪責車長。亦有網民替車長不值，建議他直接駛往警署，「畀啲教訓佢」。

網民有話說：

Kenson Wong：憑八達通紀錄可以拉到呢種人

Boris Ya：刁民，唔好落車吖笨！

Amy Lee：又顧住篤電話唔記得落車啦

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