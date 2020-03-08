DSE考生赴台升學意欲增至30%　學友社：修例風波影響

去年修例風波席捲香港，不少香港學生逃往外地「避世」。學友社今(8日)公布在去年12月至今年2月期間，以問卷形式訪問1308名應屆中學文憑試(DSE)考生，了解他們前往內地或台灣升學的意願及認知。調查發現，今年只有15%受訪考生考慮往內地升學，較去年減少5%，而台灣則由去年的22%躍升至今年的30%，兩地差距達1倍。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，學生對兩地的升學意欲明顯受去年修例風波影響，選擇升學地點時更著重政治環境及制度。調查顯示，近70%不考慮到內地升學的學生指，原因是基於當地的政治因素及制度，由去年的37%激增了32%。同時，考慮往台灣升學的學生中，亦有37%是基於上述因素，比去年上升20%。

調查又顯示，不論是考慮前往內地或台灣的學生，考慮畢業後留在當地發展的百分比均有所提升，分別上升了19%及10%。吳指，數字反映更多學生的升學計劃不純粹為升學地點，更有在當地工作甚至移民的打算。

吳表示，升學有長遠影響，呼籲學生不要因短期因素而不選擇到當地升學，認為學術歸學術，學生應基於當地院校及學科是否適合自己，或能否為將來就業帶來優勢而作出選擇，否則不利於自身的前途發展。他續指，雖然調查未有反映疫情帶來的影響，但相信影響不大。他解釋，若學生因當地政府的疫情控制妥善與否而有所影響，這些都是基於政治或制度因素，在社會事件中已反映出來。