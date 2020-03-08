港航飛海口航班有2人發燒　全機逾百人送酒店隔離

新冠肺炎肆虐，港人出行要小心隨時被隔離！昨日(7日)香港航空一班由香港前往海南島海口的客機飛抵當地後，有衞生人員登機為乘客量度體溫，並發現一名機組人員及一名乘客有發燒徵狀，全機逾100名乘客被送往當地酒店隔離，等候上述兩人最終的化驗結果是否對新冠肺炎呈陰性才獲放行。有機上乘客向東網表示，由於兩人需要接受多次反覆檢驗，未知何時才有結果，另亦擔心一旦有人確診，全機乘客會被隔離14日。

香港航空回覆東網查詢時證實有機組人員在抵達海南島海口後被驗出有輕微發燒徵狀，已被送院作進一步檢測。港航會提供一切可行支援，並已對航機進行消毒，亦會繼續和有關衞生當局跟進情況。

乘搭該班客機的乘客劉小姐向東網表示，當地衞生人員昨日登機為乘客量度體溫後，獲告知機上有人發燒，乘客入境時再接受體檢，最後全機逾100名乘客被安排乘坐當局的專用巴士，送到當地一間酒店接受隔離。

劉表示，據其了解，機上大部分內地人來自德國、澳洲、杜拜等地，都是在香港再轉機返內地，部分人的目的地並非海口，有人前往廈門，只是因為沒有航班前往，才先飛往海口再轉乘其他交通工具到廈門。她自己則是到海口探親，未料會被隔離。

她指由於機上有機組人員發燒，機組人員在機艙內走來走去，而且過去曾飛過不同路線，擔心一旦確診，早已傳播病毒，將有更多人需要被隔離。