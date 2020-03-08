議員轟港台唔努力節目無營養　撐免費電視台停播

政府日前宣布免費電視台毋須再播放香港電台節目，引起社會廣泛討論。立法會資訊科技及廣播事務委員會委員、議員陳恒鑌今日(8日)出席電視論壇時認同政府決定，更反問「如果真係咁收得，人哋邊會要求取消」？他又形容港台猶如「大晒咁」，諷刺其為「皇家電台」，容不下其他人反映意見，「一出聲就話干預，一投訴就話冇新聞自由」。

陳續指，現時港台每年用政府幾億港元撥款，獲分配電視頻道後已有6年時間發展，批評港台「唔努力」，部分節目「無營養」，要免費電視台播放其節目猶如佔人便宜，大鬧港台霸道，反問「醜唔醜」？他續指，港台近月收到許多投訴，認為短期內應「理解吓啲投訴要改嘅改，要cut嘅cut，唔好歎慢板」。至於長期而言，他認為政府應將港台角色重新定位，如負責發放官方訊息。

亞洲電視前執行董事葉家寶就提到，自己當年對免費電視台需要播放港台節目的安排有意見，批評做法會影響電視台的節目編排和廣告收入，期望政府取消此強制要求能增加電視台的彈性。他認同政府決定是「快咗少少」，但同時指出相關意見並非現時才有，而且政府本身亦曾提到，當香港落實電視廣播數碼化後需作檢討，認為現時是合適時機。他亦建議港台應善用撥款，提高員工效率。

對於有意見認為，若免費電視台毋須播放港台節目，政府應向其徵收頻譜費。陳恒鑌大鬧若不播放港台節目就需要收錢，變相是抬高其節目價值。葉則回應指，政府在發放牌照時免收相關費用，若突然決定徵收並不合理，指出電視台計算預算時並無計入相關費用，即使未來要徵收亦應留待續牌或檢討時才實行，又同時指出播放港台節目並非單一條件。