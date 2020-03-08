政黨示威促改善婦女權益　轟鄭若驊抗疫無貢獻

社民連及工黨等組織約廿餘人，趁今日(8日)是三八婦女節，由中環滙豐銀行總行遊行往禮賓府示威。示威人士手持紅色玫瑰，並高舉「我要麵包」、「我要玫瑰」、「林鄭愧對婦女」等標語，要求港府改善婦女權益。

示威人士指，婦女保障經濟之餘，亦要保障生活質素，然而香港雖號稱為國際大都會，但不少婦女的生活條件仍未得到改善，除薪金收入與男性存在差距，照顧家庭的責任更令婦女承受生活壓力，因此設立失業援助金、全民養老金和擴大照顧者津貼，實在刻不容緩。

除此之外，示威人士又譴責林鄭月娥身為第一位女特首，對去年反修例風波中，有女示威者遭受性暴力的投訴，竟視若無睹，其漠視女權的態度令人不齒。他們又批評律政司司長鄭若驊對抗疫全無貢獻，但就扮工廠妹包裝口罩，對抗疫前線的醫護人員與清潔工而言，此舉實屬侮辱。他們又呼籲在職婦女要踴躍加入工會，以爭取應得的權利和保障。

示威人士抵達禮賓府後，曾一度不滿警方的封鎖範圍過大。一番爭論後，示威人士高呼訴求及「林鄭愧對婦女」、「婦女尊嚴不容侵犯」等口號，然後將手中玫瑰拋入禮賓府宣洩不滿，結束示威行動。