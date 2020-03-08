調查指80%婦女愁買口罩　15%人焦慮度爆錶

本地口罩供應緊張，令不少為家人購買口罩的婦女感到困擾。香港婦女中心協會上月21至28日以網上問卷形式訪問了850名女性，發現在搜購防疫物資的家庭分工上，58%受訪者表示由婦女負責，80%人曾因搜購口罩而感到困擾，建議政府有效分配防疫物資，支援學童停課期間的需要，並呼籲網上購物平台幫助有外出困難的基層家庭。

協會總幹事廖珮珊指出，高達48%單親媽媽最擔心防疫物資不足，顯示單親照顧者的身份，令她們出外搜購防疫物資尤其困難。另有15%受訪者表示焦慮程度達10分滿分，平均分亦高達7分，而單親媽媽或離異婦女的焦慮程度平均分數高達7.22分，較已婚(7.08分)或單身(6.53分)為高。

在深水埗居住的阿珍平日一人照顧兩個分別1歲和5歲的小朋友，坦言因照顧兩名子女，就算出面搶米、搶廁紙都無辦法去買，驚人多撞親小朋友，認為搶物資對她而言十分困難，即使在網上訂購口罩都被「Cut單」。單親媽媽Wendy獨力照顧讀初小的兒子，由於無法搶口罩或到社區排隊輪候防疫物資，為了節省口罩，只可一星期外出買餸一次，甚至無法「落街抖抖氣」。

臨床心理學家吳如花表示，一定程度的焦慮有助市民提高警覺，以防犯疫情，但要注意避免過火，強調市民應相信科學，過度埋怨只會令自己辛苦。