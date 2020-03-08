社福界復工從業員要自備口罩　10%需扣薪或放無薪假

工會發現有10.1%社福界受訪者曾被要求放無薪假或扣薪。(林敏思攝)

新冠肺炎疫情未止，不少社福機構跟隨港府步伐逐漸於本周起復工。有社福界工會以問卷形式收集237名社福同工疫情下的工作環境情況，發現有21.5%受訪者需自備口罩工作、10.1%曾被要求放無薪假或扣薪。結果反映他們除面對健康風險，亦開始出現經濟壓力。工會要求港府為前線社福員工提供基本防疫培訓、足夠及符合防病毒標準的防疫用品、增撥資源設置視像服務設備、以及要求各機構不應放無薪假及扣薪。

香港社工及福利人員工會於2月8至22日舉辦「社福同工疫情下工作環境」問卷調查，獲237份有效回覆，當中10.1%受訪者曾被要求放無薪假或扣薪、21.5%不獲僱主提供口罩，接近30%的受訪者一日僅獲1個口罩。此外，超過50%受訪者認為工作機構應每日派發足夠口罩、另有48.1%人認為應在崗位許可的情況下輪班工作。

該會主席鄧家彪表示，香港人流密集，防疫措施「宜緊不宜鬆」，認為社福機構在現階段應僅維持緊急服務，不宜舉辦其他發展性活動。他又指，社福機構近日陸續回復正常運作，其使用者大多是長者、兒童。他們或較為貧窮，又或身體虛弱易感染，惟港府並未作出物質支援，認為港府有責任確立標準，統一派發口罩、酒精搓手液、膠板等防疫物資。

鄧續指，有約10%同工反映其工作機構因防疫而要求放無薪假或扣薪。他解釋，有社福機構雖獲政府恒常資助，部分項目仍需自負盈虧，惟他認為機構整體運作未受影響，有關情況不理想，期望港府未來加強監察。

副主席陳義飛指出，不少同工未受過防疫訓練，亦不清楚防疫措施的標準，認為社會福利署應為他們提供相關指引及訓練，減低感染的風險。陳又指，港府應鼓勵前線同工謹守崗位，發放額外每日津貼。另外，不少同工現時在家辦工，導致服務使用者難以接觸，認為港府應提供固定硬件作視像服務。