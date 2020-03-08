機場入境今起須申報健康　旅客斥形同虛設檢查粗疏

衞生署今(8日)起要求所有抵港航班的入境旅客進行健康申報，而非限於內地航班旅客。有返港的旅客指需時排隊遞交表格，令人流聚集，亦有人批評申報表形同虛設，檢查粗疏。

從英國倫敦回港的蘇先生指在英國時已透過網上填寫申報表，但指示不清晰，抵港後需重新填寫表格。他指，表格只詢問旅客有否病徵，未有問及曾否到訪高危地區如意大利、伊朗等地，直言作用不大。

陳小姐及黃小姐由日本沖繩回港，批評申報表形同虛設，職員根本沒清楚核對人名就讓市民離開。她們續指申報表只需回答數條問題，包括有沒有喉嚨痛等徵狀，意義不大，即使旅客有病徵亦會隱瞞，認為政府應封關。她們又稱遞交申報表格時過百名旅客聚集一起，反而聚集更多人流，適得其反。

剛從台灣回港的江先生指自己透過網上填寫申報，過程很方便，但要讓職員檢查表格的電子二維碼則要排隊等候約15分鐘，較為需時。另一名從倫敦返港的溫先生指自己是上網填寫健康申報表，需時約2分鐘，非常方便。

另外，有旅客亦毋懼疫情繼續行程。旅客Ken指因工作關係要到馬來西亞，預計會逗留5日4夜，「雖然驚但係沒辦法，都要照去」。他認為健康申報表做法合理，並有心理準備若馬來西亞爆發疫情，回港後要接受隔離。

陳女士今乘搭香港航空到上海探親，她稱曾考慮取消行程，但認為香港疫情亦嚴峻，上海尚算安全，故繼續旅程。她指已準備眼罩和手套，後者會在必要時會帶上；若機上坐滿乘客，亦會考慮換上N94口罩，再外加一個外科口罩雙重保護。徐小姐同樣飛往上海探親，她指自己「唔驚」，已準備手套及口罩，認為當地安全，預計2個月後才回港。