政Whats噏：市民踩場聲討李文浩　促DQ港獨政棍

深水埗區議員李文浩日前喺佢嘅議員辦事處外張貼「藍絲與狗不得內進」嘅告示，繼尋日(7日)有市民踩場狠批李歧視後，今日(8日)再有一批市民到其辦事處外抗議，炮轟李係港獨政棍同人渣，直指李揀顏色服務居民係公職人員行為失當，應立即DQ(褫奪)其區議員議席。

10多名市民今午到李文浩嘅議辦外抗議，佢哋拉起橫額同高舉寫上印有李嘅頭像同寫上「公帑養狗」、「DQ李文浩」、「忘祖宗」同「正人渣」等紙牌，又高喊「不為民生 只為鬥爭」、「出口傷民 有失身份」、「港獨政棍」、「李文浩可恥」等口號，指李侮辱歧視居民，應立即拘控；而李選擇性服務居民根本係公職人員行為失當，應立即DQ。

發起今次行動嘅召集人潘先生話以前外國人嘅公園都係講華人與狗不得入內，但李身為中國人，呢度係中國地方，依家中國人侮辱自己中國人，係咪真係忘晒祖宗呀？

尋日市民上門踩場時，李亦有在場兼且與居民爆粗互罵，但今午嘅抗議行動則未見李有現身，反而李喺Facebook(Fb)上載咗一段短片，片中見到有抗議人士吐口水，而李則喺Fb貼文，話疫情快速散播，同人嘅品行係有密切嘅關係。李又指藍絲需要為香港爆發新冠肺炎，負上責任，仲話藍絲欠香港人一個道歉喎！跟住仲Hashtag「咁樣嘅藍絲 #我哋真係要服務佢」？