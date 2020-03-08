政Whats噏：麥美娟轟政府冇擔當　鬧官員離地兼佛系

香港社會自上年6月因反修例風波導致社會撕裂，今年則因新冠肺炎疫情，搞到社會出現一大輪嘅搶購潮。立法會議員麥美娟(Alice)接受電台訪問時，直斥政府喺反修例風波同新冠肺炎疫情方面嘅解說工作做得唔夠，仲形容政府官員「好離地、好佛系」，認為應該要有擔當，同埋要檢討下解說工作。

早喺反修例風波時期，政圈曾盛傳Alice同特首林鄭月娥喺禮賓府閉門會面時，情緒激動爆粗鬧林鄭。Alice至今未有承認或否認，但佢喺訪問中就提及過自己都係想市民同香港好，認為政府要知道市民諗緊乜野，冇理由見到政府有做錯都唔講真話，仲話講嘢一向好直接，唔會後悔。

提到反修例風波時期，Alice形容修例內容冇乜嘢，唔係社會上講到咁恐怖，認為事件係好不幸，而且話最大問題係市民對政府冇信心，但政府就事件嘅解說工作做得不足。佢提到當時有問過政府會唔會出嚟澄清，但對方只係話已經講咗，而佢就覺得政府係應該要檢討下解說方法，唔係出嚟見記者答吓問題就叫講咗。

至於去到近期嘅防疫工作，Alice就話經過咗幾個月嘅政治風波後，政府做嘢變到畏首畏尾，驚點做都會畀人鬧，要諗到好完美先做，搞到喺防疫工作上變得困難。佢亦提到之前超市出現搶購潮時，曾經向政府官員建議搵一啲局長去超市行個圈，同市民講會有米，唔需要驚，但對方就只係話驚冇人關注，佢就認為政府官員應該要有擔當，同埋唔使驚冇人關注。