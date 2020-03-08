印度爆發新冠炎肺　學者籲非常時期檢疫南亞族群

雖然香港現時的公共衞生政策沒有因應任何族裔而有所不同，但眼見新冠肺炎在印度的確診案例急升，傳染病專家亦提醒需要關注這種升勢。學者亦呼籲港府應在本地南亞族群中加強衞生和防疫意識推廣，在非常時期主動為這個族群檢疫，同時呼籲外傭不要在假日在特定公共空間聚集，以免發生大規模社區爆發，否則將「一發不可收拾」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，香港暫時未有對南亞國家發出外遊警示、或強制曾到有關地區的人進行檢疫。現時香港的南亞裔族群曾出現感染個案，隨着印度確診案例急升，有關族群的感染風險亦有可能提高，陳坦言擔心部分南亞裔人士受語言所限，無法收到全面而準確的衞生資訊，認為政府應加強針對少數族裔的宣傳。

陳認為，政府可以與不同地區的族裔領袖聯絡，透過印刷不同語言的宣傳單張，加強族群的衞生和防疫意識，有需要時亦可主動為少數族裔檢測樣本，藉預防疫症傳染。

另外，因應有在港工作的外傭確診，陳表示政府可以透過與菲律賓和印尼駐港領事館聯絡，讓當局向在港的國民發出呼籲，避免在假日大規模在特定公眾區域聚集，以減低傳播的風險。陳表示，港府應「做好啲」，預防勝於治療，否則一旦兩大族群出現社區爆發，將「一發不可收拾」。