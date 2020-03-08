料800新冠肺炎隱形帶菌者社區播毒　袁國勇指港府防疫慢

袁國勇指，若香港有100名患者被發現，可能有800名沒有病徵的感染者。

新冠肺炎疫情在全球擴散，香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇接受內地傳媒訪問時表示，許多新冠肺炎患者病症輕微，並以鑽石公主號郵輪回港的225人為例，當中9人確診，但只有1人在檢測前有明顯病徵。他推算，若香港有100名患者被發現，可能有800名沒有病徵的感染者，但他們已將病毒傳播，認同這次疫情的傳播鏈很難找得清楚。

作為國家衞健委高級別專家組成員的袁國勇提及1月前往武漢考察時的情況，形容他們所到訪的地方可能都是「示範單位」，而當時在場的包括武漢市衞健委、武漢市疾控中心及湖北衞健委等人士，但武漢官員的答覆「似乎已準備好」，最終經專家組組長鍾南山多番追問下，才得知神經外科有1名病人感染了14名醫護人員。

袁指，被認為是疫症源頭的華南海鮮批發市場，與旁邊的商業中心有「天國與地獄」之隔，指每次到內地考察都到街市觀察，發現大城市的街市都是濕漉漉、臭哄哄，很可能成為傳染病溫床，故除了要管控野生動物食用和交易，到北京匯報時也提出要管理街市環境衞生。

他又評價香港抗疫措施，指香港現時確診人數只有100多人，比新加坡還少，早期的嚴格防控功不可沒，唯一不足是港府控制與內地的人流來往的時機，「港府確實是慢了一點」。

另外，袁認為新冠肺炎已在全球爆發，他指2003年SARS疫情持續6個月，大約8000人感染，700多人死亡，但新冠肺炎全面爆發2個多月，全球已有超過10萬人確診、逾3000人死亡，「這麼短時間就發展成了全球性的疫情，說明新冠肺炎疫情遠比SARS嚴重」

對於研發病毒疫苗的進展，他指正在老鼠測試階段，但已通過安全測試，向老鼠給藥時沒有副作用，且產生抗體，接下來要進行攻毒測試，預計疫苗到臨床應用要至少一年到一年半時間。