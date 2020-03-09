內地爆發新冠肺炎疫情100天　逾8萬宗確診3097人病亡

內地出現首宗新冠肺炎確診病例至今已100天，日增確診病例有見紓緩，多地省市相繼復工；北京有商場重新開業，惟有外界擔憂市民聚集會再引起病毒傳播。世界衞生組織表示，受疫情影響的國家及地區已達到101個，呼籲各國亦要關切疫情進展。截至周一（9日），內地的確診病例近8.07萬宗，3097人病亡，治愈病例突破5.7萬人。

據內媒報道，暫停營業近40天的北京薈聚中心周日（8日）恢復營業，商場在大門設有電子感應測溫機械人，替進場顧客量體溫。雖然客流量比以往略少，但有知名奶茶店出現顧客排隊等待的情況；工作人員除了負責指導顧客下單，更要疏散詢問聚集的人，當人數較多時，飲品更一度出現售罄，顧客需等待20分鐘後才可從新下單。而在大型傢俬店中，亦有不少顧客進內，戴着口罩坐在椅子、梳化上滯留。

率先爆發疫情的湖北武漢市，確診患者日趨下降，已有11間方艙醫院先後將病人分流至定點醫院後休艙。另網傳武漢天河國際機場已做好復航準備工作，機場方面事後澄清，指在「封城」後已暫停商業客運航班運行至今，要恢復常態化航班運行的準備工作繁重，包括人員培訓、設備檢修、安全檢查等；目前並不表明已確定具體復航時間，機場將按照國家統一部署和省市疫情防控指揮部的決定執行。