修例風波：防暴警攻入尚德邨　至少50男女被捕

【01：30】防暴警在一個花槽發現多個眼罩及手套，相信為示威用的物品，並表示將會封鎖現場調查並檢取證物。

【01：20】載走捕人士旅遊巴，在尚禮樓對開迴旋處疑因「不夠位轉彎」而被困在迴旋處。防暴警數分鐘後趕至驅散記者，旅遊巴司機經多次扭軚後脫困，駛離時樓上居民發出喝倒采的叫罵聲。

【00：30】防暴警進入尚德邨，在邨截查大批示威者及市民，經查問後拘捕至少50名男女，準備帶走。

【00：10】防暴警入邨搜捕示威者，並有多名黑衣青年被制服在地，期間有便衣警加入拘捕行動，現場亦有相信是便衣女警揮動伸縮警棍驅散示威者；現場至少有3人被捕。

今日(9日)凌晨零時，仍有逾百人等候警方登記資料，現場氣氛仍緊張。

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去年發生的反修例風波，引發多場警民衝突，更有參與示威人士不幸逝世，令衝突進一步升級。去年的11月4日，香港科技大學學生周梓樂在將軍澳尚德邨停車場高處墮下，4日後不治。昨日(8日)是周去世4個月忌日，網民發起於尚德邨停車場及觀塘海濱花園悼念周活動。在尚德邨停車場內外，大批防暴警在場戒備。

在尚德邨停車場外，牆壁除貼有周的照片外，旁邊亦貼上去年9月22日被發現浮屍於鯉魚門魔鬼山對出約100米海面、職業訓練局青年學院的15歲女生陳彥霖的照片。在照片的兩旁，分別寫上「英年早逝、沉冤待雪」及「月缺花殘、平冤昭雪」的對聯。照片下面則用鮮花砌起一幅2米乘1米的花牆，旁邊張貼一些市民寫的悼念字句。

至昨晚7時許，尚德邨停車場對開十字路口，已聚集近300名市民，並有不少市民在場點上蠟燭及為逝者獻上鮮花以示悼念。警方於尚德邨停車場內角落及梯間檢獲汽油彈、玻璃樽、打火機、磚頭、雨傘及頭盔等，懷疑作為示威中所使用的物品。

及至晚上8時許，防暴警於尚德邨外一度舉藍旗，現場有男子不適須送院治理。約一小時後，尚德邨附近有數百人被警方的封鎖線包圍，防暴警逐一登記在場人士的資料後，陸續予以放行。

接近晚上10時，現場有示威者被警員帶走，及至10時左右，防暴警再舉藍旗，並進入尚德邨制服一名男子，另一名白衣男則在尚德巴士總站被搜身，隨後也被警員帶走。