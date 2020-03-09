醫管局HA Go增設新服務　助遙距處方物理治療方案

新冠肺炎疫情肆虐，不少病患為免外出「中招」延期到醫院覆診，惟肩頸腰背等痛症如不能得到及時紓緩，或會加劇痛楚或損害健康。醫院管理局在手機應用程序「HA Go」增設遙距身份核實服務，患者經電話核實身份後，可獲物理治療師遙距處方復康訓練方案，在社區物理治療，減少出入醫院次數，現每日約有一百人次使用服務。

屯門醫院一級物理治療師雲祟表示，醫管局去年十二月推出手機應用程序「HA Go」，物理治療師可遙距處方復康訓練方案，供病人在家跟隨示範短片訓練，事後亦會查詢，了解身體狀況並監察進度，以調整其覆診時間。若患者痛症嚴重至無法行走，院方會安排物理治療師上門跟進。「HA Go」服務及跟進費用全免，覆診或上門治療則收取既定費用。

雲坦言，此服務難以取代傳統物理治療，因自行在家訓練如姿勢有錯漏就沒人糾正，在醫院除可即時支援，醫護人員亦能精準評估成效，強調新做法非「完全唔睇病人」，院方會定時致電對方，監察病人情況並跟進，主要是現階段病人無法親身到醫院，亦不會中斷治療。

惟長者未必擁有或熟用智能電話，雲建議長者可借用家人手機安裝「HA Go」，醫院內亦設有專門櫃位協助安裝及教導使用「HA Go」。為免病人把復康團體的致話誤以為騙案電話而拒聽，職員致電時會說明並告知會有醫院人員來電，病人亦可查詢醫院。

五十三歲沈女士去年九月左股骨骨折入院，手術後有復康療程，出院仍須每周返醫院物理治療兩次。今年一月疫情爆發，沈暫停返醫院，上月底開始透過「HA Go」接受訓練。現時她每日早晚一次訓練，說短片清晰顯示訓練步驟，痛症亦有緩和，認為在家治療效果不錯。