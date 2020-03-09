黎智英涉秘捐泛民4000萬港元　疑用於佔中

黎智英涉向不同民主派人士或政團秘密捐款合共逾4000萬港元，部分捐款更疑似用於支持佔中，事件令全城嘩然，惟黎智英卻無因此「落鑊」被檢控，至今更是不了了之，當年曾挺身舉報黎智英的人士亦轟「律政司欠公眾一個交代」。

「案件初步證據根本好充分，唔明一拖就拖咗咁多年，但最終不了了之，令公眾相當懷疑。」前屯門區議員、時事評論員陳雲生當年曾多次到廉署舉報，要求徹查黎智英及接受捐款的議員，但鄭若驊甫上任、在極短時間內就指案件證據不足，陳認為她根本無跟進有關案件內容，「李卓人就話『袋住先』，長毛又話無牴觸立法會條例，根本無人否認接受過黎智英黑金，咁嘅情況下律政司都唔檢控，難以令人信服。」

他相信警方已掌握一定證據，銀行亦凍結相關戶口，警方完成調查後，將整個報告交給律政司，檢控與否是律政司的決定。惟就算鄭若驊認為不足以提出檢控，由始至終亦「無講個理由出嚟」。

至於違法佔中案件，他形容當時黎智英曾被拍到與黑幫人物密斟，黎坐在現場「成個總指揮咁」，明眼人一看就知黎智英絕非旁觀者，亦不單止是參與者，甚至應是一名策劃者。他認為公眾對黎智英涉及的這些案件都有許多質疑，律政司應向社會有清晰交代。