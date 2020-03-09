黑金醜聞應告唔告　佔中亂港拖近6年　律政司包庇黎智英到幾時

壹傳媒黎智英涉案多多，卻屢遭律政司放生！東方報業集團（下稱「東方」）早年獨家揭發黎智英於2012至2014年間多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4000萬港元，黎亦涉在2014年參與違法佔中案件，兩案均有證有據。惟秘捐黑金案經歷兩任律政司，發生時在任的律政司司長袁國強未處理，拖至現任律政司司長鄭若驊2018年上任，不足1個月即宣布放生涉案人士；違法佔中案黎至今亦未「落鑊」。東方今日（9日）去信律政司促立即回應是否會對黎作檢控。有學者和團體批評，律政司應再檢視有關案件，交代是否檢控黎智英，否則遭質疑「律政司是服務香港，還是效忠外國」、怯於其背後的外國勢力，如同「司法保護傘」，令本港法治淪亡。

今年2月28日，黎智英涉刑恐東方男記者和非法集結的罪名被捕。惟相比其之前涉及的案件，其實只是小事一樁，黎涉及兩宗重大案件，卻被律政司放生。

2014年中，黎智英被揭於2012至2014年間，透過曾任美國海軍情報員的助手Mark Simon，多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4000萬港元，其中前立法會議員李卓人被踢爆先後收受黎智英捐款合共150萬港元，未有向立法會申報利益，當中50萬港元捐款更一度「袋住先」長達9個月，被揭發後才轉入工黨戶口，外界質疑李卓人期間賺取的利息已構成直接金錢利益。

另一前立法會議員梁國雄及社民連亦被指秘密收受黎智英合共逾200萬港元捐款，其中25萬港元更直接存入梁的私人戶口，被控一項公職人員行為失當罪。法庭裁定梁罪名不成立，惟案件疑點重重，律政司卻無動於衷放棄上訴，變相放生梁國雄。

2018年1月初履新的律政司司長鄭若驊，於上任不足1個月，廉政公署及律政司突然先後發表聲明，廉署指已就捐款一事完成刑事調查，並向律政司徵詢法律意見；律政司認為沒有足夠證據提出檢控，放生相關人士，惹全城抨擊。

另外，2014年9月爆發違法佔中，黎智英幾乎每日現身金鐘佔領區，惟包括黎在內的39名佔中搞手一直逍遙法外，未被帶上法庭，一再惹人質疑。事實上，近期內地官媒多番直指黎智英等人是反修例風波中的示威「大台」，但律政司仍對其幕後勢力諸多忌憚，律政司聲稱檢控工作不偏不倚，亦似乎從不適用於黎智英身上。東方今日去信促請律政司明確交代會否就該兩宗重大案件檢控黎智英。

「黎智英咁多單案件，但好多時都拖好耐。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，律政司處理黎智英涉及的案件，往往一拖再拖，都令公眾猜疑背後原因為何，是否涉及有「司法保護傘」。他又指，若有人可因非法集結而被檢控，但曾參與違法佔中卻無被檢控，事件令人亦難以理解，並惹人質疑律政司有選擇性執法之嫌，未能彰顯法治。至於黎涉及的秘捐黑金案，當年鄭若驊上任未幾即宣布不作檢控，其實亦值得重新檢視，如有新證據可以提出檢控，而非很草率般一上任就宣布不檢控，惹外界質疑。

議員葛珮帆質疑，律政司「告一單唔告一單」，檢控標準有欠統一，「黎智英非法佔中嘅時候大搖大擺坐喺度，點解又唔告呢？都係非法集結嚟㗎！」她又指，律政司未有檢控秘捐黑金案涉案人士，令外界質疑香港政治能輕易被操控，打擊香港聲譽。她促請政府盡快就黎智英其他案件提控，並重新檢視秘捐黑金案。