受人類活動威脅　熱帶森林清除碳排放能力減弱

熱帶森林可從大氣中吸收二氧化碳，屬減緩氣候變化的重要關鍵。惟里斯大學(University of Leeds)率領全球九十四個研究單位，追踪近卅萬棵樹卅年，發現熱帶森林清除碳排放的能力正逐漸減弱，認為伐木或火災等人類活動均對熱帶森林構成威脅，必須有相關政策穩定氣候，否則熱帶森林或將無法發揮隔離碳的功能。有關研究刊登於權威學術期刊《自然》。

香港大學地球科學系博士後研究員Alexander Koch聯同研究團隊，測量五百六十五處森林內樹木的直徑及高度，並每隔數年量度一次，透過計算樹木存活率和死亡樹木的碳儲量，估量森林碳儲量直至二○四○年的變化。

研究發現，熱帶森林碳吸收總量在一九九○年代達到頂峰，吸收地球百分之十七的人造二氧化碳排放量，並於二○一○年代則下跌至百分之六。研究員Wannes Hubau指出，隨着溫度上升及日益乾旱，將殺死樹木或減緩其生長，造成碳損失並形成以上情況。另一名研究員Simon Lewis表示，未被破壞的熱帶森林依然是吸收二氧化碳的重要關鍵，惟未來必須有相關政策來穩定氣候，否則熱帶森林遲早無法再發揮隔離碳的功能。