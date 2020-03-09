東方民調：南亞兵作奸犯科　促收緊甄別機制

假難民禍根源於港英政府簽署聯合國《禁止酷刑公約》，回歸後首任特首董建華是始作俑者，當年管治下的特區政府對假難民照單全收，令香港成為第一收容港，結果政府處理假難民問題一直束手無策，任由毒瘤擴散。有學者直斥，假難民留港作奸犯科，毫無建樹，批評政府短視，無正視問題，促收緊甄別機制。

南亞兵團犯案纍纍，涉及行劫、縱火、非禮、傷人、販毒及搶劫等案件，一四年至去年期間共有五千七百四十九人被捕，今年一至二月期間亦有四十七人犯案被捕，不少南亞兵團犯案後仍然在逃。而較輕微罪案就更猖狂，多區湧現南亞非法小販，擺攤賣冒牌手袋及衣物，而售賣私煙、聚賭及毒品交易等亦比以往更嚴重。

政府狂燒公帑養假難民，計及自一四／一五年度至今的七個財政年度，七年間就耗費公帑超過六十億元。二○／二一年度的保安局開支預算中，預料出入境管制撥款較一九／二○年度的修訂預算增加六千七百一十萬元，達三點一一億，增幅約兩成七；當中主要為增加五個職位，以及為免遣返聲請人士提供公費法律支援及其他運作開支所需的撥款有所增加。

聲請計劃預算開支增36%

二○／二一年度，由當值律師服務運作的「法律支援免遣返聲請計劃」預算開支大約為九千二百二十七萬元，較上一年度多二千四百七十三萬元，升幅約三成六。

根據司法機構的開支預算，終審法院的上訴許可申請去年有四百九十三宗，當中與免遣返聲請個案有關的上訴許可申請數目達三百八十八宗、即佔去年上訴許可申請總數的七成九。至於較高級別法院需處理的免遣返聲請案件數目激增，其中高等法院上訴法庭，去年涉及免遣返聲請的上訴案件有三百五十一宗。

接連發生假難民或南亞兵團罪案，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指，假難民基本上是罪惡根源，在祖國已經作奸犯科，偷渡來港後無所事事就四出犯案，加上近半年因為有暴亂，警力被攤薄，犯案愈來愈有恃無恐。他批評港府無遠見，長期對假難民問題視若無睹，對毒瘤禍港無動於衷，助紂為虐。