東方民調：假難民濫用聲請　行劫販毒藏軍火

假難民及南亞兵團接連犯案，近日再有南亞匪光天化日打劫金行掠走九十萬金器，警方亦搗破越南幫軍火庫及毒品倉。假難民衍生治安及非法勞工問題，濫用免遣返聲請審核機制，不斷上訴拖延留港。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者憂慮南亞假難民作奸犯科愈趨嚴重，淪為社區計時炸彈，直指聲請機制被濫用，港府處理假難民卻束手無策，任由毒瘤擴散，榨乾庫房。受訪者又認為當局應即時遣返違法者，長遠應尋求退出聯合國《禁止酷刑公約》。

南亞幫涉犯多宗搶劫大案，最新一宗是六名南亞匪持刀、斧頭及鐵錘掠劫元朗一間金行，約一分鐘「掃走」九十萬金器；去年十二月有南亞匪徒持刀錘打劫油麻地上海街金行，並掠走逾百萬元金飾；去年十一月六名南亞漢持利刀攔途打劫兩名找換店東主，掠走逾千萬元現金，並揮刀斬傷兩名事主後逃去。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問五百二十三名十八歲或以上市民，結果顯示，對於近日元朗發生南亞匪持斧頭鐵錘行劫金行案，四成二受訪者憂慮假難民淪社區計時炸彈；四成一擔心作奸犯科愈趨嚴重；一成五無奈指市民安全欠保障。

南亞幫犯案涉及聚賭、私煙，甚至巨額劫案，被搗破軍火庫及毒品倉，三成九直指已成為黑幫招攬對象；三成八斥為社會添煩添亂；兩成則形容毒瘤無孔不入。

近大半年為了應付反修例示威，社區警力被攤薄，南亞幫趁機作案，四成七受訪者憂慮他們肆無忌憚趁火打劫；三成八則擔心治安每況愈下；一成三受訪者稱令市民人心惶惶。

用於處理假難民的相關開支不斷增加，七年間耗費逾六十億元公帑，四成二受訪者直斥假難民濫用聲請榨乾庫房；三成一歸咎福利太好成湧港誘因；兩成五指港府貼錢買難受。

對於港府處理假難民的態度，四成五受訪者批評當局束手無策，任由毒瘤擴散；三成五轟當局畏首畏尾，助紂為虐；一成八斥視若無睹，無動於衷。

假難民問題困擾香港多年仍未能解決，五成一受訪者認為應遣返違法者；三成二更稱長遠應尋求退出公約；一成五認為，短期應設立禁閉營。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府處理假難民不力，南亞幫威脅香港治安，為社會添煩添亂，炮轟港府花費龐大公帑養毒瘤，是貼錢買難受。