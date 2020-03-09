網民熱話：破壞王「玩轉」Party Room　狂擸飲品全場變垃圾崗

新冠肺炎肆虐生意難做，若再遇上無賴客，就更加「頭痕」。昨日（8日）有Party Room店主在社交平台貼文，指生意慘淡，故加推免費任飲優惠，惟有幾名年輕客人光顧後，臨走前不止將雪櫃內飲品全部擸走，更將房間弄得「七國咁亂」，要店主執手尾。網民怒斥涉事客人過分，「同偷冇分別。」

從店主上載的幾段場內閉路電視片段可見，幾名男女青年離開Party Room前，竟狂掃放近門口雪櫃內的飲品。鏡頭及後放闊，全場混亂情況一覽無遺，雜物遍布房間每一處。而另一條片則是店主以第一身角度拍攝，房內波波池的波波散落地上，麻雀枱上驚現兩把剪刀，部分啤牌被剪毀：另外，廁所都不幸遭殃，一地雜物。

網民看過片段後直言嘆為觀止，直斥涉事客人好過分，損人不利己，「放大個樣share畀其他行家，避免有下個受害人」，「呢啲咁嘅人應該永久列黑名單。」

店主在貼文指，加推免費任飲優惠原意是希望客人玩的時候唔會口渴，「但絕對唔係希望客人臨走時拎晒所有嘢飲走，連雪櫃門都唔閂，燈又唔閂，留低一間勁亂嘅房，就咁走咗去。」最後店主更無奈稱，希望客人玩得開心的同時，離開時亦要有手尾，「尊重自己，尊重他人」。

東網就事件向涉事Party Room了解，負責人張先生直言客人比較特別，凌晨3時才致電訂房，要求3時半租用房間，惟對方表示沒有網上轉帳，故要求他們把租金放到房內，「佢哋有擺嘅，直到朝早起身睇Cam，發現成地波波。」對於雪櫃飲品被取走，他指，「金錢有限，但冇理由係咁，我自己私下放咗幾支啤酒喺入面，講明只包非酒精飲品，但佢哋都拎咗嚟飲，雪櫃得番幾罐，我諗係攞唔晒。」

網民有話說：

kyp012：真係無品，cheap精

lllkkkwww：永久黑名單

anbm12：咁嘅人都有，黐線！

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