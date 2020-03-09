新冠肺炎下或圍堵一兩年 林正財：應思考長期疫情下如何生活

新冠肺炎疫情持續，香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇日前更預測疫情「唔會完」。本身為醫生的行政會議成員林正財今早(9日)於電台節目表示，疫情進入第三階段，即是要應對來自非內地的國外地方個案，認為如果本港措施做得好，可進行圍堵政策至最後一刻，而且很有可能要圍堵一至兩年，認為社會要思考如何做到長期應對疫情下生活，但要慢慢調較，不應一刀切進行。

林認為圍堵政策可能要持續至一兩年後，出現有效藥物或疫苗，不過圍堵力度或需調整，亦非單一方法，與坊間所指「封到零」不同。

當被問到四月能否可以復課，林表示，可考慮先讓部分學生回校以及縮短上學時間，以測試防感染控制能力。

至於意大利確診個案激增，林就表示有需要考慮是否加強意大利的入境限制，但強調並非針對意大利。他指出因應有些國家所採取的政策或檢測能力有限，導致當地確診個案不多，不過亦可以估計有些地區可能面對相當多疫情，令香港較難下決定。不過在有懷疑的情況下，本港都要對當地施加入境限制。

他又以印度為例，指出縱使印度確診個案不多，但當地人口多，令參加印度旅行團的香港人接觸到不同當地人士，出現感染機會，結果該旅行團多人相繼確診，認為世衞及香港在情報收集方面都要做得更好。