南亞聚居地恐成疫症漏洞　議員促當局加強防疫

新冠肺炎疫情持續，香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇早前預測疫情「唔會完」，要留意香港南亞人士聚居的地方有否感染情況。深水埗有很多包括南亞人士的少數族裔聚居，隨時成為播疫溫床，有議員指區內環境不理想，促當局加強特定防疫宣傳，避免出現疫症漏洞。

議員葛珮帆表示，新冠肺炎疫情擴散，港人由擔心從內地傳入變成恐懼由外地傳入，她直言：「部分國家防疫意識相對弱，檢測措施亦少，爆發危機大」。她認同專家提出要加強監察本地南亞人士聚居地的防疫工作，因部分聚居點衞生情況不理想，特別是油尖旺區及深水埗區，老鼠出沒、人煙稠密。尤其是少數族裔大多聚集在深水埗區，風俗習慣不同，他們平時的社交往來亦多身體接觸，加上資訊不足，與南亞親友交往時或許會有較多親密接觸，擔心他們受感染機會大。

另一名議員鄭泳舜亦指「政府要做多啲功夫」，增加少數族裔的防疫資訊及教育，加上政府防疫資訊較偏重本地宣傳，改善少數族裔資源及資訊缺乏的問題。