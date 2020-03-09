缺裝備憂受感染　醫學會料多數私家醫生拒收集病人樣本

衞生防護中心擴展「加強化驗室監察計劃」至所有私家診所及醫院，今日(9日)起私家醫生如發現有發燒或呼吸道感染症狀病人，尤其曾於發病前14日內外遊的人士，可向他們收集呼吸道樣本，送交防護中心轄下的化驗處免費檢測病毒。醫學會前會長蔡堅今早在電台節目表示，衞生署今起先安排50名私家醫生自願協助收集樣本，但他相信很多醫生都不會參加，因為他們缺乏個人防護裝備，會擔心受感染。

西醫工會會長楊超發則指，計劃並非強制性質，估計市面上的私家專科診所不會參與，最多只有千多名醫生參與。他認為計劃推得太急，令私家醫生無所適從，曾多次致電當局都查問不到資料。

他補充指，計劃要求在診所內為病人抽取鼻腔樣本化驗，又或者病人早上自行抽取深喉口水樣本，但由於抽取鼻腔樣本程序對診所員工來說較危險，相信大部分醫生都會要求病人回家抽深喉口水樣本代替，而當局有提供影片作參考，以減低社區感染風險。

楊又認為，包括雪藏樣本等環節的操作有難度，要病人先將口水樣本送至診所，再安排當局派員送往化驗所的程序並不理想，建議病人自行送樣本去化驗所，又或病人組織義工協助取樣本會較為合適。