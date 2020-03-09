新冠肺炎全球大流行　專家料如流感出現季節性

新冠肺炎在全球多國不斷出現確診及死亡個案，香港早前有印度返港旅行團的團友相繼確診。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今(9日)在電台節目表示，短短兩個月內有逾100個國家受新冠病毒影響，確診數字激增，認為已符合全球大流行的定義。

許指出，印度等發展中國家的資源有限，難以廣泛進行病毒測試，因此建議要持續檢視印度的輸出個案；若有其他國家地區的確診者到過印度後發病，就反映印度社區可能已經有很大問題。他亦相信政府會檢視法國和英國等的疫情，若確診個案數字一直上升，會作相應行動，如限制有關國家地區人士入境香港，或要求他們抵港後接受強制檢疫。

至於政制及內地事務局局長聶德權和入境事務處處長曾國衞，日前隨第4班包機接載滯留湖北的港人返港後，有同機人士確診感染新冠肺炎，為安全起見，他們均接受了病毒測試。許認為只是比較隱陣的做法，因兩人全程有穿全套保護裝備，且沒有近距離接觸該名人士，相信他們受感染的風險低。

另外，香港大學公共衞生學院教授潘烈文表示，新冠肺炎目前是全球大流行，相信病毒很大可能會繼續肆虐一段長時間。他解釋指，雖然內地疫情目前得到控制，但全球各國都陸續出現新增個案，若控制不到就會繼續爆發，加上病毒感染力強，很大可能會如流感般出現季節性情況。

潘指出，澳洲及亞熱帶地方目前正值夏天卻有感染個案出現，相信病毒即使在夏日亦會在人與人之間傳播，只是傳播程度可能會較低，擔心若病毒在社區繼續傳播，去到適合的季節就會大規模爆發。他續指，即使有藥物及疫苗，但擔心全球是否有足夠劑量使用，呼籲市民要有心理準備如何正面面對疫情，並要戴口罩及保持個人衞生，不要去人多的地方，亦不建議外遊，以減低感染機會。