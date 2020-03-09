入境政策朝令夕改　從港澳進入泰國旅客須隔離兩周

新冠肺炎疫情下，全球多個國家地區均收緊入境政策，惟屬於港人熱門旅遊地點的泰國，有關措施不清晰之餘更朝令夕改。昨日(8日)泰國傳染病控制部門依然重申從中國等地回泰國的當地公民才需要進行14天隔離，但香港泰國旅遊局今早(9日)宣布，有關措施將擴展至所有從中國(包括港澳)、伊朗、南韓和意大利入境的旅客。

香港泰國旅遊局在社交網站表示，因應新冠肺炎疫情最新發展，泰國政府將採取更嚴密的入境措施。上述旅客除了要進行隔離外，也需要填健康申報。若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。至於14天隔離的詳細安排會再作進一步更新。

局方也建議旅客仔細考慮，在疫情下是否應避免或延遲非必要的旅行。旅遊時亦請旅客注意個人衛生，並在旅行前向航空公司查詢有關航班安排。

東網致電香港駐曼谷經濟貿易辦事處查詢，對方指仍與當局確認消息，暫未知詳情。縱橫遊常務董事袁振寧則透露，其旅行社的團昨日仍能入境泰國，且沒有被隔離14日，目前仍與當局求證最新情況。他指今日沒有旅行團到泰國，而本周三(11日)起至月尾，該旅行社推出的平價團仍有10多團會出發，一旦當局證實消息，行程或會需更改或取消。