元朗區會論天水圍新街市　團體促政府交代進展

政府早前宣布，將於港鐵天水圍站旁的天福路興建公營街市，預計在2027年落成及涉款12億港元。元朗區區議會環境、氣候變化及漁農業委員會今早(9日)首次就興建天水圍新公眾街市及臨時街市事宜展開討論。會前有團體連同天水圍街坊到場請願，不滿政府「拖足10年」仍未回應當區居民訴求，促請食物及環境衞生署清晰交代街市政策及天水圍街市落實情況。

團體促請食環署與民共議並回應居民要求，包括就天福路街市及天秀路公園旁的臨時街市進行諮詢並讓公眾參與；承諾街市及臨時街市不外判管理；爭取天水圍北以綜合大樓方式建造永久街市；跟進及公開天福路街市可行性研究報告；及在天水圍南興建臨時街市。委員會主席梁德明在會上表示，將要求相關當局落區諮詢居民、不要外判服務承辦商，及讓小商戶進駐街市。

食環署代表則接過居民的請願信。天水圍社區發展陣線組織主任楊健濱表示，港鐵天水圍站旁的公營街市最快在7年後才落成「實在是太慢」，質疑「由公布至預計落成足足10年，是否合理」，認為應參考天秀路旁臨時街市方式，以1年多時間於天水圍南興建臨時街市。他强調是次方案涉及12億港元撥款，過往設置公眾街市只需約5至6億港元，要求政府向公眾交代詳細的預算。

監察公營街市發展聯盟發言人陳淑淇則指出，政府未來將會新建共7個公眾街市，建議可在公眾街市落成前，參考天水圍臨時街市方案，覓地設置臨時街市。